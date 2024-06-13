США не планируют передавать Украине Patriot, базирующиеся в Польше

У США пока нет планов по поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, в частности, по перемещению тех, что сейчас базируются в Польше.

Как сообщает "Европейская правда" из Брюсселя, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что усиление ПВО Украины является приоритетом США уже много месяцев, однако в Вашингтоне много времени уделяют поставке и других мощностей, в частности ракет-перехватчиков.

"У меня сегодня нет объявлений относительно Patriot, но мы работаем, чтобы предоставить им (украинцам. – Ред.) возможности как можно скорее", – отметил Остин.

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Он также опроверг информацию о передаче Украине систем Patriot, которые сейчас расположены в Польше.

"Не будет изменений в нашем покрытии Patriot Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими, чтобы предоставить ей мощности", – добавил глава Пентагона.

Накануне издание The New York Times сообщило, что США якобы думают отправить в Украину дислоцированную в Польше американскую систему Patriot.

В то же время в Польше не согласились с тем, чтобы передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на ее территории.