NYT: США передадут Украине еще одну систему Patriot

Президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.

Об этом изданию The New York Times стало известно от высокопоставленных чиновников администрации президента Байдена и военных, пишет "Европейская правда".

Байден принял свое решение на прошлой неделе после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усиленной противовоздушной обороне, не ставя под угрозу боеготовность США.

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Новая система Patriot поступит из Польши, где она защищала ротационные силы американских войск, которые вернутся в Соединенные Штаты, сообщили чиновники.

По словам американских чиновников, система может быть развернута на линии фронта в Украине в ближайшие несколько дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

США уже передали Украине одну систему Patriot, эта будет второй.

Это одна из самых дефицитных систем вооружений в американском арсенале. Представители Пентагона отказываются разглашать, сколько их есть. Но один высокопоставленный военный чиновник сказал, что армия развернула только 14 таких систем в Соединенных Штатах и по всему миру.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.