США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі

У США наразі немає планів щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема й переміщення тих, що наразі базуються в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що посилення ППО України є пріоритетом США вже багато місяців, однак у Вашингтоні багато часу приділяють постачанню й інших спроможностей, зокрема ракет-перехоплювачів.

"В мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, але ми працюємо, щоб надати їм (українцям. – Ред.) можливості якомога швидше", – зазначив Остін.

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Він також спростував інформацію про можливість передачі Україні систем Patriot, що зараз розташовані в Польщі.

"Не буде змін у нашому покритті Patriot Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими, щоб надати їй спроможності", – додав очільник Пентагону.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що США нібито думають відправити в Україну дислоковану в Польщі американську систему Patriot.

Водночас у Польщі не погодились із тим, аби передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території.