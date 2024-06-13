Пентагон продлил соглашение с компанией Маска для использования Starlink в Украине

Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря ведомства Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили со SpaceX контракт стоимостью 14,1 млн долларов до 30 ноября.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудование и поддержку клиентов на условиях, которые были обсуждены в ходе переговоров", – сказала она.

Реклама:

Американские военные высоко оценили терминалы Starlink, которые обеспечивают высокоскоростную интернет-связь для критически важных военных коммуникаций, а также для гражданского населения, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Это лишь часть контрактов на 2,5 миллиарда долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников.

Недавно в Пентагоне заявили, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.

В феврале украинские военные обратили внимание, что россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Позже эту информацию подтвердили в украинской военной разведке, где заявили, что РФ закупает терминалы в арабских странах.

В связи с этим демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX.

Напомним, в сентябре 2023 года комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.