Укр Рус Eng

Пентагон продлил соглашение с компанией Маска для использования Starlink в Украине

Новости — Четверг, 13 июня 2024, 20:29 — Андрей Синявский

Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря ведомства Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили со SpaceX контракт стоимостью 14,1 млн долларов до 30 ноября.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудование и поддержку клиентов на условиях, которые были обсуждены в ходе переговоров", – сказала она.

Реклама:

Американские военные высоко оценили терминалы Starlink, которые обеспечивают высокоскоростную интернет-связь для критически важных военных коммуникаций, а также для гражданского населения, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Это лишь часть контрактов на 2,5 миллиарда долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников.

Недавно в Пентагоне заявили, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Илона Маска, на поле боя в войне с Украиной.

В феврале украинские военные обратили внимание, что россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Позже эту информацию подтвердили в украинской военной разведке, где заявили, что РФ закупает терминалы в арабских странах.

В связи с этим демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении SpaceX.

Напомним, в сентябре 2023 года комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ
Реклама: