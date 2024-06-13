Пентагон продовжив угоду з компанією Маска для використання Starlink в Україні

Міністерство оборони США продовжило контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами речниці відомства Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили зі SpaceX контракт вартістю 14,1 млн доларів до 30 листопада.

"Контракт забезпечує доступ до супутників Starlink, обладнання та підтримку клієнтів на умовах, які були обговорені в ході переговорів", – сказала вона.

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Американські військові високо оцінили термінали Starlink, які забезпечують високошвидкісний інтернет-зв'язок для критично важливих військових комунікацій, а також для цивільного населення, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Це лише частина контрактів на 2,5 мільярда доларів, які SpaceX виграла в межах програми запуску військових супутників.

Нещодавно у Пентагоні заявили, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска, на полі бою у війні з Україною.

У лютому українські військові звернули увагу, що росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили в українській військовій розвідці, де заявили, що РФ закуповує термінали в арабських країнах.

У зв'язку з цим демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо SpaceX.

Нагадаємо, у вересні 2023 року комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля Криму.