Швецию всколыхнуло убийство отца на глазах у 12-летнего сына, совершенное молодежной бандой

В Швеции активизировалось обсуждение о необходимости решать проблему с безопасностью на улицах после убийства бандой молодчиков мужчины на глазах у его малолетнего сына за сделанное замечание.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Случай произошел еще вечером 19 апреля. 39-летний Микаэль с 12-летним сыном ехали на велосипедах в бассейн в своем районе Скерхольмен, что в пригороде Стокгольма.

В подземном переезде им попалась на пути компания молодых людей, которой мужчина, похоже, сделал замечание за поведение. Кто-то из компании достал огнестрельное оружие и нанес ему смертельное ранение. Помощь вызвал сын, позвонив в службу 112 и домой.

Janne Åkesson / Swepix

Никого из компании нападавших еще не задержали.

В семье говорят, что Микаэль был активистом по характеру и нередко мог сделать замечание хулиганам. По данным SVT, он ранее обращался в полицию по поводу молодежной преступности в районе.

Новость получила огласку также в польских СМИ – оказалось, что погибший был поляком, который переехал в Швецию.

Mikael, 39, sköts ihjäl på väg till simhallen i Skärholmen: ”Han gillade inte orättvisor”https://t.co/cZs7UwM4xy – Expressen (@Expressen) April 11, 2024

В четверг на месте убийства начали массово приходить обычные жители города, принося с собой цветы и лампадки, а в публичной дискуссии началась критика по поводу того, что власти делают недостаточно для безопасности на улицах.

Премьер-министр Ульф Кристерссон, который также прибыл на место событий рядом с другими политиками и чиновниками, назвал убийство "ужасным и немыслимым".

Жители района, по сообщениям СМИ, набросились с критикой на присутствующих политиков, обвиняя их также в том, что они "приехали пиариться".

"Я вполне понимаю эмоции, на это не может быть какой-то другой человеческой реакции. Но хочу также сказать, что я приехал сюда выразить уважение к погибшему и поговорить с родственниками, а также сказать, что мы с этим делаем", – прокомментировал премьер.

SCANPIX/TT/CLAUDIO BRESCIANI

Он отметил, среди прочего, законодательные изменения, которые дали полиции новые инструменты, в частности, закон о "зонах посещения".

"Мы настроены решительно, проблема будет решаться... Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы остановить убийц, которые ломают жизни стольким людям", – добавил премьер.

Перед этим тревога относительно преступности усилилась из-за серии взрывов в квартирах и подъездах жилых домов, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских групп.

Осенью премьер собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.