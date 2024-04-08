Канада обещает существенно нарастить расходы на оборону, но они все равно меньше 2% ВВП

Правительство Канады 8 апреля обнародовало новую политику по вопросам обороны, которая предусматривает увеличение инвестиций в оборону – но все равно ниже уровня в 2% ВВП – и усиленное противодействие угрозам в Арктике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC.

Новая оборонная политика Канады под названием "Наш Север, сильный и свободный" предусматривает дополнительные 8,1 млрд канадских долларов на оборонные расходы в течение пяти лет и дополнительные 73 млрд – в течение следующих двух десятилетий.

По оценкам правительства Канады, благодаря новой политике военные расходы вырастут до 1,76% ВВП к 2029-30 годам.

"Это значительное увеличение оборонных расходов и большой шаг вперед в наших усилиях достичь двух процентов ВВП, как было согласовано членами НАТО на Вильнюсском саммите в 2023 году", – говорится в программном документе.

Он также предусматривает поставку нового оборудования Вооруженным силам Канады, в частности самолетов дальнего радиолокационного наблюдения, дальнобойных ракет класса "земля-земля", пилотируемых и беспилотных многоцелевых вертолетов, систем противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры и новых подводных лодок.

"Наиболее неотложной и важной задачей, которая стоит перед нами, является утверждение суверенитета Канады в Арктике и северных регионах, где меняющиеся физические и геополитические ландшафты создали новые угрозы", – подчеркивает новая оборонная политика Канады.

Стратегия также определяет Китай и Россию как потенциальные угрозы и подчеркивает, что успеха Москвы в ее полномасштабной войне против Украины допустить нельзя. В документе говорится, что наращивание Россией военного потенциала на севере создает неопределенность для НАТО, которую необходимо устранить.

Напомним, по прогнозам НАТО, 18 государств-членов до конца 2024 года будут тратить на оборону минимально необходимые 2% ВВП. Среди последних о таком намерении заявила Норвегия.