СМИ: Греческое судно получило повреждения после атаки в Красном море

Грузовое судно, принадлежащее Греции, подверглось атаке со стороны небольшого судна возле йеменского порта Ходейда в Красном море и получило повреждения машинного отделения.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили источники в области судоходства.

Судно под флагом Либерии получило повреждения в результате, как представляется, умышленного нападения, сообщили на условиях анонимности два представителя греческого судоходства, добавив, что машинное отделение набрало воды.

В то же время неназванный представитель Министерства судоходства Греции подтвердил агентству, что инцидент действительно имел место, и указал, что корабль направлялся в Индию.

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"В него дважды попали с воздуха и с моря. Сообщений о пострадавших нет", – сказал чиновник.

В то же время британский морской страховщик Ambrey сообщил, что судно Tutor атаковали примерно в 125 км к юго-западу от Ходейды, и инцидент имел признаки нападения поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов.

В конце мая йеменские боевики-хуситы в Красном море атаковали ракетами сухогруз Laax под флагом Маршалловых островов, который принадлежит и эксплуатируется Грецией.

Ранее хуситы попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер, принадлежащий Греции, который шел под панамским флагом у побережья Йемена в Красном море.

Кроме того, 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов в конце 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.