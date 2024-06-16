Экипаж обстрелянного хуситами украинско-польского судна в районе Красного моря спасли

Экипаж украинско-польского сухогруза M/V Verbena, в который попали несколько ракет боевиков-хуситов, решил покидать судно из-за неспособности потушить пожар, их подобрал корабль, проходивший рядом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование США, корабли которого участвуют в военно-морской миссии для защиты торговых судов.

Днем 15 июня экипаж M/V Verbena подал сигнал-просьбу о помощи, на него отреагировало судно M/V Anna Meta и подобрало моряков. Команда решила покидать поврежденный сухогруз из-за невозможности потушить пожар, который начался после попадания ракет хуситов.

Американские военные отмечают, что в восьми морских милях от сухогруза стоял иранский фрегат IRIN Jamaran, он проигнорировал сигнал-просьбу о помощи.

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О M/V Verbena сообщают, что это сухогруз в собственности украинской компании, с польским оператором и ходит под флагом Палау.

Корабль дважды попал под обстрел, в него попали три ракеты хуситов, один из членов экипажа получил серьезные ранения. О гражданстве членов экипажа не сообщали.

Перед тем в мае-июне в регионе пострадали несколько судов из Греции.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов в конце 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситы начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

15 июня силы США уничтожили в районе Красного моря несколько морских дронов, беспилотников и радаров хуситов.