В Германии призвали урезать помощь украинским беженцам, правительство отреагировало

В Германии ряд политиков призвали отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, генеральный секретарь Свободной демократической партии (СДП) Бижан Джир-Сарай считает, что "новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать" такую помощь.

По его словам, отмена стандартного пособия по безработице для украинских беженцев должна стать дополнительным стимулом искать работу.

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"У нас есть нехватка рабочей силы – например, в ресторанной сфере, на строительстве, в медицинской сфере. Мы не должны больше финансировать безработицу за деньги налогоплательщиков", – отметил он.

Кроме того, один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что "выплата денег для граждан беженцам от войны создает абсолютно ложные стимулы".

Как сообщает Tagesschau, он призвал по крайней мере прекратить выплату помощи украинским мужчинам в Германии, которые пригодны к военной службе.

На требования урезать помощь украинским беженцам уже отреагировало правительство Германии.

В частности, заместитель пресс-секретаря Министерства труда Доминик Эрентраут заявил, что правительство не намерено ограничивать выплаты социальной помощи около 1,17 миллионам украинских беженцев, которые сейчас проживают в Германии.

Согласно данным Центрального реестра иностранцев Министерства внутренних дел Германии, наибольшую долю беженцев составляют женщины и дети.

По данным Министерства труда, 185 тысяч человек сейчас имеют постоянную работу, еще 47 тысяч – минимальную занятость.

Недавно в Швейцарии проголосовали за изменения в предоставлении статуса временной защиты S для украинцев, бегущих от войны – теперь на него могут претендовать только выходцы из оккупированных территорий или регионов с активными боевыми действиями.

Ранее в Польше вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, которые продлевают срок легального пребывания украинцев в Польше.

Европейская комиссия в свою очередь предложила продлить временную защиту для лиц, спасающихся от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.