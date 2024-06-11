Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок, пише "Європейська правда".

Безпечні та довготривалі умови для повернення людей в Україну наразі не створені з огляду на продовження російських атак на цивільну та критично важливу інфраструктуру по всій Україні, тому комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і що його слід продовжити ще на один рік.

Кінцевою метою є забезпечення того, щоб усі ті, хто рятується від російської агресії, могли знайти захист в ЄС, і щоб ті майже 4,2 мільйона осіб, які вже користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС, були забезпечені якомога більшою стабільністю за нинішніх обставин.

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Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно ухвалити пропозицію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, і вона була автоматично продовжена на один рік, а потім Рада продовжила її ще на один рік до 4 березня 2025 року.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.

Проєкт поправок до закону був розроблений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у травні його ухвалив польський парламент.