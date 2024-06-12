Сенат Швейцарии ужесточил правила предоставления временной защиты для украинцев

Совет кантонов Швейцарии 12 июня проголосовал за изменения в предоставлении статуса временной защиты S для украинцев, бегущих от войны – теперь на него могут претендовать только выходцы из оккупированных территорий или регионов с активными боевыми действиями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Предложение вице-председателя швейцарского Совета кантонов Эстер Фредли приняли 23 голосами против 19, ее поддержали прежде всего крайне правые и центристы. Решение еще должна утвердить нижняя палата парламента Швейцарии – Национальный совет.

Согласно проголосованной поправке, так называемый статус защиты S смогут получить только украинские беженцы из регионов, "которые полностью или частично оккупированы Россией или где происходят более или менее интенсивные боевые действия".

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Кроме того, Федеральное правительство Швейцарии в случае принятия поправки должно отозвать статус защиты у украинцев, если их последнее место жительства на родине было в регионах, "которые находятся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия".

Предложение также предусматривает, что Швейцария не будет предоставлять защиту для неукраинских граждан, которые бегут от войны в Украине.

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

Федеральный совет Швейцарии дважды продлевал статус защиты. Сейчас он действует до марта 2025 года. По данным правительства, в Швейцарии статус S распространяется на около 64,3 тысячи человек с паспортами граждан Украины и около 800 человек с другим гражданством.

Напомним, ранее в Польше вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, которые продлевают срок легального пребывания украинцев в Польше.

Европейская комиссия в свою очередь предложила продлить временную защиту для лиц, спасающихся от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.