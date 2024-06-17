Премьер Армении допустил референдум по делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение референдума по делимитации границы с Азербайджаном в более далеком будущем.

Об этом сообщает Newsam, пишет "Европейская правда".

Пашинян отметил, что сейчас восстанавливается граница, которая существовала между Арменией и Азербайджаном в советское время, однако не исключено, что эту границу когда-то пересмотрят по взаимной договоренности.

"Когда Армения и Азербайджан могут обсудить, где мы, а где они уступят на 100 квадратных метров. Однако это должно происходить через референдум", – сказал Пашинян.

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Напомним, в Армении продолжаются протесты из-за передачи под контроль Азербайджана четырех сел на границе с Арменией в соответствии с соглашением о делимитации границ.

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