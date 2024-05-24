Азербайджан перебрав контроль над чотирма селами на кордоні з Вірменією

Прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією відповідно до угоди, укладеної з Єреваном.

Про це заявив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр Азербайджану Шахін Мустафаєв, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Мустафаєва, розмір території, повернутої Азербайджану згідно з угодою про делімітацію кордону, становить 6,5 квадратних кілометрів.

У квітні Вірменія заявила, що поверне Азербайджану безлюдні села, що, за словами обох сторін, є важливою віхою на шляху до мирної угоди між Єреваном і Баку.

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Рішення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про передачу чотирьох сіл викликало протести, демонстранти закликали його піти у відставку через "зраду".

Силове захоплення Азербайджаном всієї території Нагірного Карабаху у вересні минулого року, що спричинило втечу етнічних вірмен, які там мешкали, завдало болючого удару по Єревану. Але воно також проклало шлях до мирної угоди, оскільки прибрало зі столу переговорів давнє джерело розбіжностей.

Азербайджан і Вірменія все ще мають інші невирішені територіальні суперечки, в основному зосереджені на анклавах.

15 травня відбулась дев'ята зустріч комісії з питань делімітації державного кордону двох країн, за підсумками якої сторони підписали протокол про узгодження лінії кордону між чотирма селами (Баганіс, Воскепар, Кіранц і Беркабер) в Тавушській області Вірменії та чотирма селами (Баганіс Айрим, Верхня Аскіпара, Хейрімлі та Гізил Гаджили) в Газахському районі Азербайджану.

Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.