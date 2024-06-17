Прем’єр Вірменії допустив референдум щодо делімітації кордону з Азербайджаном у майбутньому

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив проведення референдуму щодо делімітації кордону з Азербайджаном у більш далекому майбутньому.

Про це повідомляє Newsam, пише "Європейська правда".

Пашинян зазначив, що зараз відновлюється кордон, який існував між Вірменією та Азербайджаном за радянських часів, проте не виключено, що цей кордон колись переглянуть за взаємною домовленістю.

"Колись Вірменія та Азербайджан можуть обговорити, де ми, а де вони поступляться на 100 квадратних метрів. Проте це має відбуватися через референдум", – сказав Пашинян.

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Нагадаємо, у Вірменії тривають протести через передачу під контроль Азербайджану чотирьох сіл на кордоні з Вірменією відповідно до угоди про делімітацію кордонів.

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