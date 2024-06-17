Министр обороны Канады: Сейчас не время отправлять инструкторов в Украину

Канадский министр обороны Билл Блэр считает, что для возвращения военных инструкторов стран Запада в Украину еще не сложились благоприятные обстоятельства.

Об этом он сказал журналистам на брифинге 17 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Комментируя решение встречи министров обороны стран НАТО, Блэр отметил, что страны Альянса обсудили миссию НАТО, которая предусматривает усиление учений украинских военных.

"Сейчас, по моему мнению, обстоятельства для развертывания канадских инструкторов в Украине не являются благоприятными. Я думаю, что сейчас существует вполне понятное беспокойство относительно расширения тренировочной миссии в Украине", – добавил он.

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Канада вывезла своих инструкторов из Украины перед полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. Сейчас они ведут работу в Великобритании и Польше.

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.

В середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

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