Девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие – в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд.

Об этом заявила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) со штаб-квартирой в Женеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Цифры свидетельствуют об увеличении глобальных расходов на ядерное оружие на $10,7 млрд в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем 80% этого увеличения приходится на Соединенные Штаты.

Доля США в общих расходах – $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

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"За последние пять лет наблюдается заметная тенденция к росту количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия", – сказала Алисия Сандерс-Закре, координатор по вопросам политики и исследований в ICAN.

По ее словам, следующим по объему расходов является Китай – $11,8 млрд, а Россия занимает третье место с $8,3 млрд.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат России или США. Однако считается, что Китай также впервые привел некоторые боеголовки в состояние повышенной боевой готовности.

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году, хотя, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.

"Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны", – сказал Уилфред Ван, директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что РФ потенциально может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.