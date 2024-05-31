В Германии неизвестный ударил ножом критика ислама и ранил полицейского

Вооруженный ножом мужчина напал на рыночной площади немецкого Мангейма на критика ислама Михаэля Штюрценбергера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Нападавший также напал на полицейского и был застрелен другим офицером.

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Полиция сначала не могла сказать, сколько людей пострадало в результате нападения и насколько серьезные ранения. По словам пресс-секретаря полиции, опасности для общественности нет.

Мотив преступления пока непонятен. Имело ли нападение с ножом политическую подоплеку, выясняет следствие. На месте дежурят спасатели и спасательный вертолет, сообщила пресс-секретарь полиции. Рыночную площадь оцепили и установили защитные экраны.

Партия "Гражданское движение Pax Europa" (BPE), членом которой является Штюрценбергер, в своем заявлении подтвердила, что на Штюрценбергера и других помощников напали на митинге BPE в Мангейме около 11:30 утра. Пострадавшие получили тяжелые ранения.

Рыночная площадь Мангейма расположена в центре 300-тысячного города на севере земли Баден-Вюртемберг.

В апреле в университете Мангейма полиция застрелила мужчину, который, по свидетельствам очевидцев, был вооружен мачете.