Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне 18 июня, передает "Европейская правда".

Генсек НАТО признал, что обычно воздерживается от комментариев относительно своего преемника, потому что его выбирает не он.

"Но после сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в Альянсе по избранию следующего генерального секретаря", – констатировал Столтенберг.

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Он заявил, что Марк Рютте – "это очень хороший кандидат, потому что имеет много опыта на посту премьера".

"Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня", – подытожил генсек.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Одновременно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов поддержать кандидатуру Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

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