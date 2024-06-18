Орбан подтвердил, что Венгрия не возражает против Рютте на посту генсека НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом Орбан написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер отметил, что для него было важно, чтобы следующий генсек НАТО поддержал его договоренность с Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".

По его словам, во время встречи в Брюсселе накануне Рютте заверил, что поддерживает эту договоренность и будет продолжать делать это, когда станет генсеком НАТО.

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"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", – написал Орбан.

Он добавил, что Рютте также заверил, что его целью на посту генсека НАТО "будет отношение ко всем членам Альянса с одинаковым уровнем понимания и уважения".

Ранее о том, что Венгрия прекратила выступать против Рютте на должности следующего генерального секретаря НАТО, сообщали СМИ.

Одновременно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов поддержать кандидатуру Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

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