Президент Румынии в ближайшее время выйдет из гонки за пост генсека НАТО – СМИ

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который претендовал на пост генсека НАТО, в ближайшее время снимет свою кандидатуру, открыв путь главе правительства Нидерландов Марку Рютте на пути к посту.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечает нидерландский вещатель, после того, как Венгрия полностью поддержала кандидатуру Рютте, Йоханнису, осталось только снять свою кандидатуру.

Источники подтвердили NOS, что румынский президент сделает это в ближайшее время.

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После этого Рютте будет иметь необходимую поддержку всех стран-членов НАТО, чтобы заменить Йенса Столтенберга на посту генсека Альянса.

Формальной процедуры назначения генерального секретаря саммита НАТО не существует, но для этого требуется согласие всех 32 членов Альянса.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Одновременно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов поддержать кандидатуру Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.

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