Пять стран ЕС подписали соглашение о совместной покупке ЗРК Mistral

Эстония, Бельгия, Кипр, Франция и Венгрия подписали соглашение о совместной закупке зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Как отметили в ведомстве, совместные закупки позволяют Эстонии сэкономить средства и ускорить доставку.

"Мне очень приятно, что мы сотрудничаем с нашим стратегическим партнером, Францией, для развития возможностей противовоздушной обороны Эстонии, которая, как оказалось, имеет решающее значение из-за агрессии России в Украине. Участие Бельгии, Кипра и Венгрии добавляет ценности соглашения о сотрудничестве", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Согласно договору, Франция уполномочена осуществлять совместные закупки от имени всех стран-подписантов.

Этой осенью планируется договориться с французской компанией MBDA, которая является производителем ЗРК Mistral.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

Накануне СМИ сообщали, что у Франции и Германии возникли разногласия по развитию европейской ПВО.