В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьер-министра

В Латвии завершили служебную проверку, инициированную в начале апреля премьер-министром Эвикой Силиней, во время которой были оценены обстоятельства авиаперелетов бывшего главы латвийского правительства Кришьяниса Кариньша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отчету комиссии присвоен статус информации ограниченного доступа и пока детали не разглашаются.

Пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс рассказал, что премьер-министр получила итоговый отчет служебной проверки, но в соответствии с Законом об открытости информации и правил Госканцелярии доступ к нему будет ограничен до тех пор, пока не вступит в силу окончательное решение главы правительства по дисциплинарному делу, начатому в отношении директора Госканцелярии Яниса Цитсковкиса.

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Отчет планируют приобщить к материалам дисциплинарного дела, начатого против Цитсковскиса.

"Оценка ответственности будет продолжена в рамках соответствующего дисциплинарного дела", – сказал Золднерс.

Дело начато о нарушении правовых норм, на которые в своем промежуточном отчете 7 мая 2024 года указала комиссия по служебной проверке. В отчете говорится, что Цитсковскис, возможно, совершил дисциплинарное нарушение, некачественно выполняя нормы закона, небрежно относясь к выполнению своих обязанностей, в частности в отношении финансовых ресурсов, что привело к существенному материальному ущербу для государства.

Госконтроль, проверив расходы на спецрейсы Кариньша в период его премьерства, отметил, что незаконные и неэкономные действия при их организации привели к неоправданным расходам для бюджета Латвии и Европейского союза на сумму около 545 тысяч евро.

Кариньшу пришлось уйти в отставку после того, как стало известно о расходах на частные авиарейсы, которыми он регулярно пользовался премьер-министром.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов.

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