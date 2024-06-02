У Латвії завершили перевірку щодо "спецрейсів" колишнього прем'єр-міністра

У Латвії завершили службову перевірку, ініційовану на початку квітня прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, під час якої було оцінено обставини авіаперельотів колишнього глави латвійського уряду Кріш’яніса Каріньша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Звіту комісії присвоєно статус інформації обмеженого доступу і наразі деталі не розголошуються.

Прессекретар Сіліні Алексіс Золднерс розповів, що прем'єр-міністерка отримала підсумковий звіт службової перевірки, але відповідно до Закону про відкритість інформації та правил Держканцелярії доступ до нього буде обмежений доти, доки не набере чинності остаточне рішення глави уряду в дисциплінарній справі, розпочатій щодо директора Держканцелярії Яніса Цитсковкіса.

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Звіт планують долучити до матеріалів дисциплінарної справи, розпочатої проти Цитсковскіса.

"Оцінка відповідальності буде продовжена в рамках відповідної дисциплінарної справи", – сказав Золднерс.

Справу розпочато про порушення правових норм, на які у своєму проміжному звіті 7 травня 2024 року вказала комісія зі службової перевірки. У звіті йдеться про те, що Цитсковскіс, можливо, вчинив дисциплінарне порушення, неякісно виконуючи норми закону, недбало ставлячись до виконання своїх обов'язків, зокрема щодо фінансових ресурсів, що призвело до істотного матеріального збитку для держави.

Держконтроль, перевіривши витрати на спецрейси Каріньша в період його прем'єрства, зазначив, що незаконні та неекономні дії під час їхньої організації призвели до невиправданих витрат для бюджету Латвії та Європейського союзу на суму близько 545 тисяч євро.

Каріньшу довелося піти у відставку після того, як стало відомо про витрати на приватні авіарейси, якими він регулярно користувався, коли був прем'єр-міністром.

Його відставці з поста глави МЗС передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів.

На посаді нового міністра закордонних справ Сейм затвердив Байбу Браже.