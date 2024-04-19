В Латвии – новая глава МИД

На внеочередном заседании Сейма Латвии в пятницу, 19 апреля, на должности министра иностранных дел утверждена опытный дипломат Байба Браже, которая 31 год проработала в МИД страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

За кандидатуру Браже, которую предложила премьер Эвика Силиня, проголосовали 66 депутатов, против были 11 и 9 воздержались.

Силиня на сессии парламента выразил благодарность бывшему министру иностранных дел Кришьянису Кариньшу.

"Байба Браже – профессионалка в сфере иностранных дел, ее имя не нуждается в комментариях, у нее широкий круг контактов. Я не сомневаюсь, что она с первого дня сможет выполнять эти обязанности", – подчеркнула премьер Латвии.

Новая глава МИД Латвии Байба Браже – по центру фото: госканцелярия латвии

"Она также человек с сильным характером и достаточно сильной силой воли. Такой человек необходим в нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает войну в Украине и неспокойно на Ближнем Востоке", – сказала Силиня.

Премьер также назвала несколько приоритетов, которыми должен заниматься следующий министр иностранных дел. Это сильный и единый альянс НАТО, сильный и конкурентоспособный Европейский Союз и непоколебимая поддержка Украины.

Браже неофициально упоминали как наиболее вероятную кандидатку на должность главы МИД сразу после того, как бывший министр Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке из-за скандала с использованием спецрейсов.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.