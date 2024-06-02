Шольц снова обещает защищать "каждый квадратный сантиметр" НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что угроза со стороны России будет продолжаться, поэтому Берлин будет укреплять собственную оборону и помогать в обороне членов Североатлантического Альянса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv, об этом Шольц заявил в воскресенье на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров в земле Бранденбург.

По мнению канцлера Германии, объявленный им в 2022 году "поворотный момент" в политике Германии был необходим, чтобы показать России: "Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений".

Он считает, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.

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"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, а в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду. Это впервые для Германии и Бундесвера", – подчеркнул Шольц.

Глава правительства Германии также заявил о необходимости решительных реформ в экономике, "направленных на усиление нашей конкурентоспособности".

Ранее Шольц образно сравнил Североатлантический Альянс с образом мушкетеров, перефразировав их известный лозунг: "Все за одного, один за всех".

Он также призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.