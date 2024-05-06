Шольц призвал Европу предоставлять больше военной помощи Украине из своих запасов

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Литву, сообщает Tagesschau.

В этом контексте немецкий канцлер вспомнил, что Германия передает Украине дополнительную систему Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", – сказал он.

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Он призвал других присоединиться к этой помощи.

"Потому что мы не сможем ждать, пока будут произведены новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше средств противовоздушной обороны из имеющихся запасов", – подчеркнул Шольц.

Напомним, после передачи США Киеву ракет ATACMS глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.