Шольц знову обіцяє захищати "кожен квадратний сантиметр" НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що загроза з боку Росії триватиме, тому Берлін буде укріплювати власну оборону та допомагати в обороні членів Північноатлантичного Альянсу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv, про це Шольц заявив у неділю на Східнонімецькому економічному форумі в місті Бад-Заров у землі Бранденбург.

На думку канцлера Німеччини, оголошений ним у 2022 році "поворотний момент" у політиці Німеччини був необхідний, щоб показати Росії: "Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від нападів".

Він вважає, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили.

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"І оскільки загроза з боку Росії буде продовжуватися, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії, а в майбутньому розмістити там на постійній основі цілу бригаду. Це вперше для Німеччини і Бундесверу", – підкреслив Шольц.

Голова уряду Німеччини також заявив про необхідність рішучих реформ в економіці, "спрямованих на посилення нашої конкурентоспроможності".

Раніше Шольц образно порівняв Північноатлантичний Альянс із образом мушкетерів, перефразувавши їхнє відоме гасло: "Всі за одного, один за всіх".

Він також закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.