В Молдове задержали пятерых украинцев за незаконное пересечение границы

В Молдове пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

Как указано, пограничники сектора пограничной полиции "Бричень" заметили на расстоянии около 200 метров от линии границы группу из пяти человек, которые двигались пешком.

На место происшествия выехала оперативная группа, которая перехватила указанных лиц, которых затем доставили в штаб сектора для проверки.

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Было установлено, что пятеро мужчин являются гражданами Украины, все они искали убежища в Молдове.

"Пограничники Северного регионального управления продолжают расследовать дела по всем правовым аспектам с целью выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

Недавно румынские правоохранители накануне задержали гражданина Украины при попытке дать 20 тысяч долларов таможенникам в порту Констанца, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью.

Кроме того, в мае молдавские пограничники задержали трех граждан Украины, которые пытались пересечь Прут на надувной лодке.