У Молдові затримали п'ятьох українців за незаконний перетин кордону

У Молдові прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути кордон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Прикордонної поліції Молдови.

Як зазначено, прикордонники сектору прикордонної поліції "Бричень" помітили на відстані близько 200 метрів від лінії кордону групу з п'яти осіб, які рухалися пішки.

На місце події виїхала оперативна група, яка перехопила зазначених осіб, яких потім доставили до штабу сектору для перевірки.

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Було встановлено, що п'ятеро чоловіків є громадянами України, всі вони шукали притулку в Молдові.

"Прикордонники Північного регіонального управління продовжують розслідувати справи за всіма правовими аспектами з метою з'ясування обставин", – йдеться у повідомленні.

На початку червня румунські правоохоронці затримали громадянина України під час спроби дати 20 тисяч доларів митникам у порту Констанца, щоб йому дозволили безмитно ввезти в країну контейнер з взуттям.

У травні молдовські прикордонники затримали трьох громадян України, які намагались перетнути Прут на надувному човні.