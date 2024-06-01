В Румынии поймали украинца, который хотел дать таможенникам взятку в $20 тысяч

Румынские правоохранители накануне задержали гражданина Украины при попытке дать 20 тысяч долларов таможенникам в порту Констанца, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью.

Об этом 1 июня сообщило Национальное антикоррупционное управление Румынии, передает "Европейская правда".

По данным следствия, в течение мая украинец якобы несколько раз пообещал румынскому таможеннику 90 тысяч долларов, чтобы он поспособствовал ввозу в Румынию четырех контейнеров с "известными брендами обуви".

"Обвиняемый пообещал перечислить за три контейнера сумму в размере 20 тысяч долларов США за контейнер, а за четвертый – 30 тысяч долларов США", – говорится в сообщении антикоррупционного органа Румынии.

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Мужчину задержали 31 мая на одни сутки при попытке дать первые 20 тысяч долларов. В субботу его доставят в суд Констанцы, где прокуратура будет ходатайствовать об аресте на 30 дней.

Накануне в Молдове сообщили о задержании гражданина Украины, который предлагал главе инспектората полиции Кишинева 20 тысяч долларов за освобождение его нелегального бизнеса от проверок.

Правоохранителя из-за отказа взять взятку досрочно повысили в звании.

Кроме того, в Румынии на этой неделе задержали нищего, который хотел дать полицейскому взятку.