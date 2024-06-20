ЕС выразил поддержку Кипру, которому лидер ливанской "Хезболлы" пригрозил ударами

Европейский Союз поддержал Кипр после угроз лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы объявить страну "частью войны" из-за ее помощи Израилю.

Об этом сказал на брифинге 20 июня представитель Европейской комиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

В телевизионном обращении накануне Насралла впервые вспомнил о Кипре, заявив, что "Хезболла" может считать его "частью войны", если тот продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы для военных учений.

"Открытие кипрских аэропортов и баз для израильского врага с целью нанесения ударов по Ливану будет означать, что кипрское правительство является частью войны, и сопротивление будет иметь дело с ним как с частью войны", – заявил он.

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Представитель Еврокомиссии выразил поддержку Кипра, напомнив, что "любая угроза против одной из наших стран-членов является угрозой против Европейского Союза".

"ЕС полностью поддерживает сам Кипр, а также заявление, сделанное президентом Кипра (Никосом Христодулидисом. – Ред.) относительно угроз со стороны "Хезболлы", – сказал он, добавив, что ЕС "участвует в контактах и деятельности с различными партнерами в регионе с целью содействия необходимой деэскалации".

Станом подчеркнул, что ЕС внимательно следит за ситуацией на границе между Ливаном и Израилем, поскольку она является "источником постоянного беспокойства", и призвал к деэскалации напряженности в регионе.

Поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла", действующая в Ливане, и Израиль обмениваются ударами с момента начала войны в Газе 7 октября 2023 года, постоянно усиливая атаки, что вызывает беспокойство о более масштабной конфронтации.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что боевые действия на израильско-ливанской границе могут перерасти в полномасштабную войну.