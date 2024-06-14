Франция и США попытаются остановить эскалацию между "Хезболлой" и Израилем 

Соединенные Штаты, Франция и Израиль договорились сотрудничать, чтобы активизировать усилия по продвижению дорожной карты, представленной Парижем в начале этого года, чтобы разрядить напряженность между "Хезболлой" и Израилем.

Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Франция и США в течение последних месяцев работали над тем, чтобы попытаться разрядить напряженность. Париж направил письменные предложения обеим сторонам, направленные на прекращение ухудшения ситуации на границе между Ливаном и Израилем.

"С Соединенными Штатами мы договорились о принципе трехсторонней (контактной группы), Израиль, США и Франция, чтобы продвигаться по дорожной карте, которую мы предложили, и мы будем делать то же самое с ливанскими властями", – сказал Макрон журналистам в кулуарах саммита G7 в Италии.

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"Хезболла", которая исключает прекращение боевых действий до прекращения огня между Израилем и исламистской боевой группировкой ХАМАС в Газе, заявила, что в четверг запустила ракеты и вооруженные дроны по девяти израильским военным объектам. Это привело к эскалации боевых действий на южной границе Ливана второй день подряд.

Высокопоставленный французский чиновник заявил, что Соединенным Штатам и Франции необходимо срочно активизировать свои усилия, учитывая опасную эскалацию.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что боевые действия на израильско-ливанской границе могут перерасти в полномасштабную войну.

Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против пяти человек, связанных с финансовым советником "Хезболлы" Хасаном Мукалледом, который помогает группировке уклоняться от экономических ограничений Запада.