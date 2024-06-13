СМИ: США обеспокоены риском полномасштабной войны на границе Израиля и Ливана

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что боевые действия на израильско-ливанской границе могут перерасти в полномасштабную войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters на условиях анонимности заявил американский чиновник.

Поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла", действующая в Ливане, и Израиль обмениваются ударами с момента начала войны в Газе 7 октября 2023 года, постоянно усиливая атаки, что вызывает беспокойство по поводу более масштабной конфронтации.

"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса, мы проводили последовательные и срочные разговоры с Израилем и Ливаном в разное время... чтобы не допустить перерастания этой ситуации в полномасштабную войну, которая могла бы иметь последствия далеко за пределами региона", – сказал чиновник.

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По его словам, возвращение к статус-кво до 6 октября в Ливане "не является приемлемым или жизнеспособным вариантом".

В среду "Хезболла" выпустила наибольшее количество ракет по Израилю за один день с момента начала пограничных боевых действий восемь месяцев назад в ответ на израильский удар, в результате которого погиб высокопоставленный полевой командир "Хезболлы".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что лучший способ содействовать дипломатическому урегулированию на севере Израиля – это решение конфликта в Газе на юге.

Впрочем, сказал анонимный чиновник, недостаточно просто прекратить огонь, ведь должно быть соглашение, которое позволит израильтянам вернуться в свои дома на севере страны.

Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против пяти человек, связанных с финансовым советником "Хезболлы" Хасаном Мукалледом, который помогает группировке уклоняться от экономических ограничений Запада.

В феврале топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель встречался с представителем поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла" Мохаммадом Раадом. Он тогда предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.