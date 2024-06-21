США отправляют дипломата во Вьетнам после визита Путина

Соединенные Штаты отправляют во Вьетнам помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниела Критенбринка после визита лидера РФ Владимира Путина в эту страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственный департамент США.

Критенбринк посетит столицу Ханой в пятницу и субботу для встреч с высокопоставленными чиновниками, "чтобы подчеркнуть твердую приверженность США к реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Помощник госсекретаря также подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама", – говорится в пресс-релизе.

Реклама:

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических отношений.

Как информирует Bloomberg, во Вьетнаме Путин заявил, что РФ может помочь в строительстве мощностей для сжиженного газа в стране, а также поставлять собственный сжиженный природный газ. Обе страны пообещали расширить инвестиционные связи в энергетике и усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности играет "особую роль" в отношениях между двумя странами, говорится в совместном заявлении. Вьетнам уже давно является покупателем военного вооружения из РФ.

Оба правительства пообещали создавать "благоприятные условия для бизнеса для расширения инвестиций и эффективного ведения бизнеса на территории друг друга".

Накануне Вашингтон назвал "невероятно тревожным" заявление главы Кремля Владимира Путина, который сказал, что не исключает отправки Россией оружия Северной Корее.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Соглашение, подписанное Путиным и Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.