Белый дом о визите Путина в КНДР: РФ пытается собрать коалицию

В администрации президента США заявили, что встреча лидера РФ Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

По его словам, очевидно, что речь идет о расширении партнерства. В то же время, добавил он, это свидетельствует о том, где на мировой арене оказалась Россия.

"Ее ближайшими партнерами в мире стали КНДР, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет РФ оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения", – отметил он.

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Карпентер указал, что Пекин поставляет Москве нитроцеллюлозу для изготовления порохов, оптику и станки для ВПК, что усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

"Это, в широком смысле, коалиция которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН (на саммите) в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", – отметил представитель Белого дома.

Российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.

Сообщалось, что переговоры Путина и Кима с участием делегаций продолжались около полутора часов. По итогам лидеры двух государств подписали соглашение о партнерстве.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен помощью, которую Россия может предоставить ракетной и ядерной программам Северной Кореи на фоне визита хозяина Кремля Владимира Путина в КНДР.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов.