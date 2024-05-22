Топ-командующий Швеции опасается, что Путин хочет установить контроль над Балтийским морем
Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.
Об этом он сказал в интервью RND, передает "Европейская правда".
Микаэль Бюден отметил, что тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море. По его словам, Путин хочет получить контроль над Готландом.
"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море", – сказал командующий.
Он подчеркнул, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.
"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул он.
Главнокомандующий подчеркнул, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту, а Готланд имеет право на защиту.
"Были времена, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд.
Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", – пояснил он.
По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций в случае необходимости.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.
Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", – добавил Бюден.
Накануне стало известно, что российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Напомним, Эстония решила застроить участки, которые ранее планировала отдать России для разграничения границы.
А Латвия оборудовала морскую границу новой системой видеонаблюдения за 1,2 млн евро.