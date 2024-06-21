Глава МИД Нидерландов: Новые санкции закроют порты Европы для "теневого флота" РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот приветствовала одобрение странами-членами Евросоюза 14-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в X (Twitter).

По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды, в частности твердое противодействие российскому "теневому флоту" танкеров и введение санкций против него.

"Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" может быть лишен доступа к европейским портам и услугам", – отметила Брейнс Слот.

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Она подчеркнула, что странам-членам Евросоюза крайне важно продолжать работать над новыми санкциями ЕС.

"Это значительно замедлит военную машину (лидера РФ Владимира) Путина", – резюмировала глава МИД Нидерландов.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности лиц, причастных к депортации украинских детей.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.