"Альтернативу для Германии" выгнали из ультраправой группы Европарламента

Крупнейшую ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") 23 мая исключили из группы "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте на фоне ряда скандалов, в которых она оказалась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Politico и DPA.

Руководство "Идентичности и демократии" проголосовало за исключение "АдГ" за две недели до голосования на выборах в Европейский парламент.

Причиной стал скандал вокруг евродепутата от этой партии Максимилиана Кра, который в недавнем интервью итальянской газете La Repubblica назвал "ошибочным обобщением" тот факт, что члены СС были преступниками.

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Под давлением однопартийцев и других членов "Идентичности и демократии" Кра объявил, что приостановит свою кампанию и выйдет из руководящего совета "Альтернативы для Германии". При этом он остается главным кандидатом от партии накануне выборов в Европарламент.

"АдГ" также запретила Кра участие в публичных мероприятиях партии, хотя он и сохранил место в руководящем комитете.

Французская партия "Национальное объединение" ранее заявила, что в следующем составе Европейского парламента не хочет быть с "АдГ" в одной группе, состоящей из правых популистских, националистических и правоэкстремистских европейских партий.

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