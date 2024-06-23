Европартия либералов призвала ЕС жестко отреагировать на антизападный разворот Грузии

Европартия "Альянс либералов и демократов Европы" (ALDE) призвала Евросоюз жестко отреагировать на последние шаги грузинских властей, в частности принятие скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

На партийном съезде в Вильнюсе ALDE одобрили резолюцию, в которой осуждают "авторитарный и антиевропейский разворот Грузии".

В европартии отметили, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и противоречивые поправки в налоговый кодекс в интересах лиц, которым угрожают западные санкции, ведут Грузию в обратном направлении от членства в ЕС.

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В связи с действиями грузинских властей в ALDE призывают к персональным санкциям против должностных лиц правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзины Иванишвили и его семьи, а такоже к наказанию силовиков, причастных к жестким действиям в отношении митингующих.

Также они призывают усилить наблюдение на выборах в Грузии и четко очертить последствия для евроинтеграции Грузии и безвизового режима в случае, если предстоящие парламентские выборы не будут свободными и честными.

Среди грузинских партий партнерами ALDE являются "Свободные демократы", "Республиканская партия", "Стратегия Агмашенебели"; "Лело"; "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский констатировал, что в отношениях Грузии с ЕС наступил крайне сложный период в связи с принятием скандального закона об "иноагентах", а евроинтеграция страны фактически остановилась.

По данным СМИ, в понедельник 24 июня министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".