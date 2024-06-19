Посол ЕС в Грузии: евроинтеграция страны фактически остановилась

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский констатировал, что в отношениях Грузии с ЕС наступил крайне сложный период в связи с принятием скандального закона об "иноагентах" и евроинтеграция страны фактически остановилась.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Эхо Кавказа".

В общении с журналистами Герчинский сказал, что в отношениях Грузии и ЕС наступил "крайне сложный период".

"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" негативно повлияет на евроинтеграционные стремления Грузии. К сожалению, это произошло... Принятие этого закона, по моему мнению, заморозило евроинтеграцию Грузии. Как известно, интеграция в ЕС требует единогласия, а вы уже слышали публичные заявления нескольких стран-членов о том, что они не готовы начинать переговоры с Грузией, если этот закон будет оставаться в силе", – сказал дипломат.

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"Очень жаль видеть, что интеграции Грузии в ЕС практически приостановлена, заморожена, тогда как мы движемся вперед с Украиной и Молдовой", – добавил Герчинский.

Посол также сообщил, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудят реакцию на принятие властями Грузии скандального закона, перед тем, как вопрос поднимут на саммите лидеров в конце июня.

Напомним, СМИ узнали детали проекта предложений шагов ЕС по Грузии на случай, если грузинские власти продолжат антизападный разворот. В случае худшего развития событий допускают приостановление безвизового режима с Грузией и замораживание ее евроинтеграции.

Однако премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе настаивает, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС после принятия скандального закона об "иноагентах" только возросли.