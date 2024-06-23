В Вильнюсе демонтировали мемориал противоречивому деятелю, установленный без согласования

В воскресенье в Вильнюсе в сопровождении полиции демонтировали памятную доску противоречивому организатору восстания против советской власти в 1941 году, которую перед тем установили без согласования мэрии.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу на здании Апелляционного суда Литвы без согласования мэрии открыли мемориальную доску полковнику Казису Шкирпе, организатору июньского восстания против оккупационной советской власти в 1941 году, которое началось одновременно с нападением Германии на СССР. Его считают неоднозначной исторической фигурой из-за сотрудничества с нацистской Германией и антисемитских взглядов.

Из ресурсов Национального объединения / LRT

Установление доски к очередной годовщине восстания организовала политсила "Национальное объединение". Ее открытие вызвало возмущенную реакцию Еврейской общины Литвы, где заявили, что такие инициативы выглядят как целенаправленная провокация.

Реклама:

В мэрии заявили, что доску демонтируют, поскольку она установлена самовольно.

В воскресенье доску пришли демонтировать работники частной фирмы в сопровождении полиции. На месте группа активистов пыталась защитить доску, дошло до столкновений с работниками, которым поручили демонтаж. По итогам событий нескольких человек задержали за неповиновение законным требованиям полиции.

L. Bartkaus / LRT

На подмогу активистам пришел лидер "Национального объединения" Витаутас Раджвилас. Он назвал действия представителей власти не совсем законными и настаивал, что мемориальную доску повесили без согласования только потому, что мэрия "третий год тянет с решением".

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что обращался в полицию и администрацию суда, на стенах которого вывесили мемориальную доску, с просьбой дать оценку тому, что произошло.

"Это был абсолютно противозаконный, самовольный, умышленный поступок, направленный не на почтение чьей-то памяти, не проявление уважения, а лишь привлечение внимания и демонстрации псевдопатриотизма... В демократическом государстве такие поступки не должны толерироваться", – прокомментировал он.

Напомним, в столице Болгарии с многочисленными препятствиями все же продолжили демонтаж монумента советской армии.

В эстонской Нарве – наиболее русскоязычном городе страны – с 2022 года со значительным сопротивлением проходил демонтаж советских памятников и декоммунизация названий улиц.