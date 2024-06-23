В Вильнюсе демонтировали мемориал противоречивому деятелю, установленный без согласования
В воскресенье в Вильнюсе в сопровождении полиции демонтировали памятную доску противоречивому организатору восстания против советской власти в 1941 году, которую перед тем установили без согласования мэрии.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
В пятницу на здании Апелляционного суда Литвы без согласования мэрии открыли мемориальную доску полковнику Казису Шкирпе, организатору июньского восстания против оккупационной советской власти в 1941 году, которое началось одновременно с нападением Германии на СССР. Его считают неоднозначной исторической фигурой из-за сотрудничества с нацистской Германией и антисемитских взглядов.
Установление доски к очередной годовщине восстания организовала политсила "Национальное объединение". Ее открытие вызвало возмущенную реакцию Еврейской общины Литвы, где заявили, что такие инициативы выглядят как целенаправленная провокация.
В мэрии заявили, что доску демонтируют, поскольку она установлена самовольно.
В воскресенье доску пришли демонтировать работники частной фирмы в сопровождении полиции. На месте группа активистов пыталась защитить доску, дошло до столкновений с работниками, которым поручили демонтаж. По итогам событий нескольких человек задержали за неповиновение законным требованиям полиции.
На подмогу активистам пришел лидер "Национального объединения" Витаутас Раджвилас. Он назвал действия представителей власти не совсем законными и настаивал, что мемориальную доску повесили без согласования только потому, что мэрия "третий год тянет с решением".
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что обращался в полицию и администрацию суда, на стенах которого вывесили мемориальную доску, с просьбой дать оценку тому, что произошло.
"Это был абсолютно противозаконный, самовольный, умышленный поступок, направленный не на почтение чьей-то памяти, не проявление уважения, а лишь привлечение внимания и демонстрации псевдопатриотизма... В демократическом государстве такие поступки не должны толерироваться", – прокомментировал он.
Напомним, в столице Болгарии с многочисленными препятствиями все же продолжили демонтаж монумента советской армии.
В эстонской Нарве – наиболее русскоязычном городе страны – с 2022 года со значительным сопротивлением проходил демонтаж советских памятников и декоммунизация названий улиц.