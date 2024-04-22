В столице Болгарии возобновили демонтаж монумента советской армии
Новости — Понедельник, 22 апреля 2024, 17:08 —
В столице Болгарии Софии после длительной паузы продолжили демонтаж памятника советской армии, сняв с постамента надпись, где советских военных называют освободителями.
Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".
С пьедестала демонтировали надпись "Советской армии – освободителям от благодарного болгарского народа" после распоряжения главы столичного региона Вяры Тодевой.
Несколько недель назад Высший административный суд отклонил две апелляции, которые до сих пор блокировали демонтаж надписи.
Демонтаж памятника начали в декабре 2023 года, когда стали разбирать группу скульптур на постаменте, но после того приостановили его из-за обжалования решения в суде.
Демонтированную скульптурную группу перевезли в село Дольны Лозен, а дальше скульптуры переместят в музей социалистического искусства в Софии.
Для окончательного демонтажа монумента нужно еще более миллиона евро (2,5 млн болгарских левов), которые должны выделить решением правительства.