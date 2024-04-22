В столице Болгарии возобновили демонтаж монумента советской армии

В столице Болгарии Софии после длительной паузы продолжили демонтаж памятника советской армии, сняв с постамента надпись, где советских военных называют освободителями.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

С пьедестала демонтировали надпись "Советской армии – освободителям от благодарного болгарского народа" после распоряжения главы столичного региона Вяры Тодевой.

Veselin Borishev, RFE/RL

Несколько недель назад Высший административный суд отклонил две апелляции, которые до сих пор блокировали демонтаж надписи.

Veselin Borishev, RFE/RL

Демонтаж памятника начали в декабре 2023 года, когда стали разбирать группу скульптур на постаменте, но после того приостановили его из-за обжалования решения в суде.

Демонтированную скульптурную группу перевезли в село Дольны Лозен, а дальше скульптуры переместят в музей социалистического искусства в Софии.

Для окончательного демонтажа монумента нужно еще более миллиона евро (2,5 млн болгарских левов), которые должны выделить решением правительства.