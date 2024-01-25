Численность населения Германии достигла нового рекорда

Население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек – чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старение населения.

Об этом сообщило в четверг немецкое статистическое ведомство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Рост соответствовал средним показателям, наблюдавшимся в период с 2012 по 2021 год. Но это число оказалось значительно меньше, чем в 2022 году, когда сотни тысяч украинских беженцев прибыли в Германию в поисках убежища.

Статистическое управление оценивает чистую миграцию в Германию на уровне от 680 тысяч до 710 тысяч человек в 2023 году.

Это меньше, чем в 2015 году, когда война на Ближнем Востоке привела к росту показателя до 1,14 миллиона. В 2022 году на фоне российско-украинской войны этот показатель достиг 1,46 миллиона.

Как и во все годы после объединения Германии, баланс рождаемости и смертности в 2023 году был отрицательным, поскольку людей умерло больше, чем родилось. Разница между рождаемостью и смертностью составляет не менее 320 тысяч.

Миграция является ключевой темой в Германии, где правительство усилило пограничный контроль и пообещало ускорить депортацию, а также удовлетворить потребность в иностранных работниках с помощью реформ, облегчающих доступ к гражданству.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" поднялась на второе место в опросах общественного мнения, сделав миграцию ключевой темой для избирателей.

Население Германии на конец 2022 года составило не менее 84,3 миллиона жителей, что на тот момент стало рекордным показателем с начала наблюдений в 1950-м.

В целом же сейчас население Германии в среднем старше, чем было 70 лет назад.