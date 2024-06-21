Правительство Словакии хочет расследования против предшественников, передавших Украине МиГ-29

Словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Об этом на брифинге 21 июня сообщил государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Мелихера, передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан, а потому "Надь предал Словакию".

"Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей (то есть обязанностей действовать в наилучших интересах. – Ред.)", – добавил он.

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Среди аргументов в пользу иска госсекретарь Минобороны Словакии упомянул тот факт, что правительство Эдуарда Гегера, которое распорядилось передать Украине МиГ-29, было переходным, а потому имело ограниченные полномочия принимать внешнеполитические решения.

Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.

Тогдашняя оппозиция критиковала такой шаг и говорила, что временное правительство Гегера не имело полномочий передавать Украине МиГи, потому что речь шла об основополагающем внешнеполитическом вопросе.

На прошлой неделе Министерство обороны Словакии заявило, что не смогло найти юридического анализа о возможности передачи словацких истребителей МиГ-29 Украине предыдущим правительством.