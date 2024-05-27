ЕС ввел санкции против Медведчука и Марчевского

Совет ЕС 27 мая решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

В частности, Совет ЕС ввел ограничительные меры против ресурса Voice of Europe – онлайн-СМИ, что, по словам Совета, участвует в систематической международной кампании манипулирования СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации Украины, ЕС и его государств-членов.

Кроме того, Voice of Europe использовался как средство направления финансовых ресурсов, предназначенных для оплаты труда пропагандистов, а также для создания сети влияния на представителей политических партий в Европе.

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В утвержденном санкционном списке также два человека, тесно связанные с Voice of Europe.

Артем Марчевский, который сыграл ключевую роль в приобретении медиабренда Voice of Europe и распространении согласованной дезинформации и предвзятых нарративов, направленных на подрыв доверия и общественного имиджа Украины и ее усилий защитить себя от захватнической войны России;

Виктор Медведчук, продвигавший политику и действия, направленные на подрыв доверия и легитимности правительства Украины. Медведчук через своих соратников, в частности Артема Марчевского, контролировал украинские СМИ и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.

Медведчука, Марчевского и Voice of Europe внесли в санкционный список ЕС по инициативе Чехии.

Также 27 мая Совет ЕС принял новый санкционный режим против лиц, ответственных за нарушение прав человека в России, и утвердили первые санкции в его рамках.