В Норвегии упростили трудоустройство украинцев на работу водителями автобусов

С 1 июля беженцам из Украины, которые имеют навыки и опыт работы водителя, будет легче трудоустроиться водителями автобусов в Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NTB.

Норвежское правительство инициировало изменения в Закон о профессиональном транспорте, которые позволяют перемещенным лицам из Украины получить удостоверение водителя автобуса, если они предоставят справку из полиции своей страны.

Для украинцев также отменили обязательное требование о четырехлетнем проживании в Норвегии, которое уже не действовало для граждан Европейского Союза.

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"Эти регуляторные изменения помогут большему количеству украинцев найти работу, а это то, от чего мы зависим в будущем, когда мы знаем, что многие работодатели ищут квалифицированных работников", – говорит министр труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна.

Смягчение правил трудоустройства украинских водителей норвежское правительство инициировало в прошлом году в связи с дефицитом работников.

Ранее в этом году правительство Норвегии объявило о разработке онлайн-курсов по изучению норвежского языка, призванных облегчить интеграцию украинцев и других новоприбывших иностранцев.

По состоянию на начало 2024 года в Норвегии получили статус временной защиты более 70 тысяч украинцев.