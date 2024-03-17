В Кишиневе задержали мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью в посольство РФ

В Кишиневе 17 марта задержали 54-летнего мужчину, который бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию посольства России, где сегодня открыли избирательный участок для желающих проголосовать на президентских "выборах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Согласно сообщению полиции, в момент задержания мужчина успел перебросить через забор российского посольства две емкости с зажигательной смесью. Мужчину задержали и установили его личность.

Выяснилось, что задержанный является гражданином Молдовы. Сам он утверждает, что также является гражданином России. Сейчас молдавские правоохранители проверяют его слова.

На допросе мужчина мотивировал свои действия тем, что недоволен действиями российских властей.

В посольстве РФ действия мужчины осудили, отметив, что голосование продолжается. "Ожидаем справедливого и сурового наказания "огнеметателя". Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. Отмечаем высокую активность и большое количество желающих принять участие", – говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, глава МИД Молдовы Михай Попшой в интервью "Европейской правде" заявил, что Кишинев даст ответ на проведение в непризнанном Приднестровье "выборов" президента РФ.

Молдавский МИД разрешил открыть участок для голосования на "выборах" президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

В России так называемые президентские выборы должны были состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных РФ территориях его вообще начали проводить досрочно.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины действующий президент Владимир Путин обеспечит себе необходимый результат.