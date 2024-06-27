В Германии заявили, что могут проводить больше базовых тренировок для новобранцев ВСУ

Больше украинских новобранцев могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернет часть дальнейшей военной подготовки обратно в Украину.

Об этом в интервью Reuters сказал генерал-лейтенант Андреас Марлоу, глава командования специальной подготовки ЕС под Берлином, сообщает "Европейская правда".

"Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности на базовую подготовку, которую в основном проводит Великобритания", – сказал Марлоу.

По его словам, это, вероятно, повлияет на коллективную подготовку – с участием целых рот или батальонов – которая до сих пор проводилась в Германии и которая следует за базовой подготовкой.

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Киев, по словам Марлоу, стремится проводить большую часть подготовки самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть доступными на поле боя в кратчайшие сроки. Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, так же как и Польша.

Командование специальной подготовки (STC) Марлоу является частью военной миссии Европейского Союза, созданной в 2022 году для подготовки около 60 тысяч украинских военнослужащих по различным навыкам к середине ноября 2024 года, чтобы помочь Киеву бороться с российским вторжением.

В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлять танками или системами противовоздушной обороны, такими как Patriot и IRIS-T, в то время как снайперы, инженеры, парамедики и операторы беспилотников осваивают свои профессии, а IT-специалистов учат, как противостоять хакерам.

Марлоу сказал, что он не ожидает, что такая подготовка специалистов перейдет в Украину, поскольку для этого нужны оружие и определенная инфраструктура, например, симуляторы.

По его словам, Киев надеялся перенести коллективные учения на родину частично потому, что украинцам легче преподавать оперативную доктрину, а также для того, чтобы ускорить развертывание новых войск.

"Киев получил бы готовые к использованию войска гораздо быстрее, чем если бы они проходили обучение в Германии или Испании", – сказал он.

Базовая подготовка в Германии обычно длится три месяца, но из-за войны она была сокращена для украинцев до шести недель.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.

В ЕС уже обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет.