Фінляндія вперше визнала, що навчала українських військових на своїй території

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Хяккянен сказав в інтерв’ю інформагентству STT.

За словами голови фінського Міноборони, військові інструктори Фінляндії вже підготували тисячі українців до повної бойової готовності. Більшість таких навчань відбулась у межах операцій під проводом ЄС і Великої Британії, але деякі були і на фінській території.

"Ми проводили невеликі навчальні заходи у Фінляндії. На практиці це була технічна підготовка, пов'язана з конкретним обладнанням. Це частина звичайної оперативної підготовки на переданих бойових системах", – пояснив Хяккянен.

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Він уточнив, що фінські інструктори навчали військовослужбовців Збройних Сил України за різними напрямками підготовки – від базової до підготовки спецназу, зазначивши, що вона була швидшою та ефективнішою у порівнянні з фінською моделлю підготовки призовників.

На думку Хяккянена, підготовка українських солдатів відіграватиме все більшу роль у підтримці України.

"Ключова мета будь-якої навчальної операції полягає в тому, що оскільки Україна частіше проводить мобілізації, Захід також буде все більше дбати про їхню підготовку", – вважає міністр оборони Фінляндії.

На території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

У ЄС уже обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.